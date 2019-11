Dainik Bhaskar Nov 19, 2019, 08:02 PM IST

काठमांडू. नेपाल के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र समेत दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में मंगलवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। योरपियन-मेडिटेरिनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक, भूकंप का केंद्र भारत-नेपाल सीमा पर 14 किमी की गहराई में था, जिससे 87 किमी तक का हिस्सा प्रभावित हुआ। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई।

एजेंसी के अनुसार, भूकंप के झटके स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे महसूस किए गए। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है।

