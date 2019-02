इंडिया की जीत के बाद स्टेडियम में गूंज उठा- 'हाउ इज द जोश...' जवाब में प्लेयर्स ने ऐसे किया रिप्लाई, Video हुआ वायरल

इंटरनेशनल डेस्क. भारत ने न्यूजीलैंड से पांचवां और आखिरी वनडे मैच भी जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 4-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया। भारतीय टीम ने ट्रॉफी उठाने के बाद फोटो सेशन के बाद 'हाउ इज़ द जोश' के नारे लगे। जिस पर पूरी टीम ने जवाब देते हुए कहा 'हाई सर'। ये चौथी बार है जब न्यूजीलैंड को अपने घर में द्विपक्षीय सीरीज गंवानी पड़ी। मैच हारने के बाद कप्तान केन विलियमसन ने कहा, 'ये एक अलग पिच (वेस्टपैक स्टेडियम) थी। जब हम गेंदबाजी कर रहे थे तो हमें ये चुनौतीपूर्ण टीम लगी। उन्होंने हमें हमारी अपनी ही परिस्थितियों में कई सबक सिखाए हैं'

- भारत के लिए मैच में 90 रन बनाने वाले अंबाती रायडू मैन ऑफ द मैच बने। सीरीज के चार मैचों में 9 विकेट लेने वाले शमी मैन ऑफ द सीरीज चुने गए।

ऐसे लगे 'हाउ इज द जोश' के नारे :

Looks like the "JOSH" in the squad is "HIGH SIR" 🗣️ 📢

'HOWS THE JOSH' - @vickykaushal09 😉😉#TeamIndia pic.twitter.com/bzsB5EelBd