क्रिकेटर ने 2 ओवर गेंदबाजी के बाद साथी प्लेयर्स से कहा- मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है... इसके बाद फील्ड पर गिरा और हो गई मौत

भारतीय मूल के क्रिकेटर हरीश गं

इंटरनेशनल डेस्क. एक क्लब मैच के दौरान भारतीय मूल के क्रिकेटर हरीश गंगाधरन की मौत हो गई। यह मैच न्यूजीलैंड के डुनेडिन शहर में खेला जा रहा था। 33 साल के गंगाधरन ने दो ओवर गेंदबाजी करने के बाद सांस लेने में दिक्कत की बात कही। फिल्डिंग के दौरान ही वह मैदान पर गिर गए। साथी खिलाड़ियों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुके थे।

ग्रीन आइसलैंड क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे हरीश

हरीश ग्रीन आइसलैंड क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे। क्लब के प्रेसिडेंट ने दुख जताते हुए कहा, "इस खबर की पुष्टि करते समय मेरा दिल काफी टूटा हुआ है। ग्रीन आइसलैंड क्रिकेट क्लब के हरीश गंगाधरन को हरसंभव कोशिश के बाद भी बचाया नहीं जा सका।' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर 8 नर्सों को भी बुलाया गया, लेकिन क्रिकेटर की जान नहीं बचा सकीं। गंगाधरन के दोस्तों ने दुख जताते हुए कहा 'We will miss our lovely friend'।

- गंगाधरन के साथी खिलाड़ियों के मुताबिक, कोच्चि के रहने वाले गंगाधरन पांच साल पहले न्यूजीलैंड आए थे। वे ग्रीन आइसलैंड की तरफ से 6वां सीजन से खेल रहे थे। हरीश अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ओपनिंग करते थे। साथी खिलाड़ी साइरस बारनाबस के मुताबिक, शनिवार को खेले गए मैच से पहले गंगाधवन ने तीन बातें कहीं थी। पहली ये कि टीम कम से कम 250 का स्कोर बनाएगी, दूसरा पूरे 50 ओवर खेलेंगे। तीसरी बात कि कोई एक खिलाड़ी शतक लगाएगा।

फील्डिंग करते हुए रमन लांबा की मौत

इससे पहले भी में एक क्लब मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए भारतीय खिलाड़ी रमन लांबा की मौत हो गई थी। उनके सिर पर बॉल लग गई थी। तीन दिन संघर्ष करने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। मौत के वक्त रमन मात्र 38 साल के थे। बांग्लादेश में हुए इस हादसे के समय उनकी पत्नी भारत में थीं।

सिर में गेंद लगने से फिल ह्यूज की मौत

27 नवंबर 2014 को फिल ह्यूज की भी क्रिकेट मैच के दौरान असमय मौत हो गई थी। फिल ह्यूज शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेल रहे थे। 25 नवंबर को न्यू साउथ वेल्स के तेज गेंदबाज सीन एबॉट की बाउंसर को हुक करने की कोशिश में बुरी तरह चोटिल हो गए थे। गेंद उनके हेलमेट के निचले हिस्से में सिर से टकराई थी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी।