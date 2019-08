छह हफ्ते का यह बच्चा लेबर पार्टी के पुरुष सांसद टामाटी कॉफी का था

टामाटी और उनके पार्टनर टिम स्मिथ का यह बच्चा सरोगेट मदर की मदद से जन्मा

Dainik Bhaskar Aug 22, 2019, 06:31 PM IST

वेलिंग्टन. न्यूजीलैंड की संसद से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को संसद में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बहस चल रही थी। जिसका संचालन स्पीकर ट्रेवर मलार्ड कर रहे थे। इस बहस में लेबर पार्टी के सांसद टामाटी कॉफी भी हिस्सा ले रहे थे। कॉफी अपने साथ अपने छह सप्ताह यानी करीब डेढ़ माह के बेटे को भी साथ लाए थे। स्पीकर को लगा कि टामाटी को बच्चे की वजह से काम करने में दिक्कत हो रही है। जिसके बाद उन्होंने मदद करने के लिए कॉफी की ओर हाथ बढ़ाया। तब सांसद भी अपनी सीट से उठे और उन्होंने अपना बच्चा स्पीकर की गोद में दे दिया, साथ ही दूध की बॉटल भी उन्हें दे दी। सदन की कार्रवाई चलती रही और बच्चा मजे से स्पीकर की गोद में पेट-पूजा करता रहा।

सरोगेट मदर से है यह बच्चा

यह बच्चा दो पुरुषों टिम स्मिथ और टामाटी का है। सरोगेट मदर (भारत में इसे किराए की कोख कहा जाता है) के जरिए इसका जन्म हुआ। टामाटी पिछले हफ्ते ही पितृत्व अवकाश से लौटे हैं। बाद में मलार्ड ने चुटकी लेते हुए कहा- 'कई बार मैं आश्चर्यजनक रूप से काम का आदमी साबित होता हूं। कोशिश करता हूं कि सांसदों के बच्चे भी संभाल सकूं।'

सांसद ला सकते हैं बच्चे

2017 में न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पास किया। इसके तहत सांसदों को अधिकार दिया गया कि वो अपने बच्चों को भी लोकतंत्र के इस मंदिर में ला सकते हैं। फिलहाल, 12 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो अक्सर बच्चों को लेकर संसद आते हैं। पिछले साल कीवी प्रधानमंत्री रहते हुए जेसिंडा अर्डर्न को मातृत्व सुख की प्राप्ति हुई थी। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र आमसभा में वो अपनी नवजात बिटिया को लेकर पहुंचीं थीं।

स्पीकर को तारीफों का तोहफा

बहरहाल, स्पीकर मलार्ड की इस दरियादिली की ट्विटर पर दिल खोलकर तारीफ की जा रही है।

