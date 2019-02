पहला T 20 मैच : न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 220 का टारगेट दिया, इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं तीन विकेटकीपर

इंटरनेशनल डेस्क. भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के बाद आज टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। कप्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। आज खेल रही इंडियन टीम की एक खास बात है। आज टीम में एक नहीं बल्कि तीन-तीन विकेटकीपर पंत, कार्तिक और धोनी एक साथ खेल रहे हैं।

भारत को दो गेंद पर मिले दो विकेट : बॉलिंग के दौरान ऐसा भी मौका आया, जब इंडिया को लगातार दो गेंदों पर दो विकेट मिले। पहली गेंद पर ने शानदार कैच पकड़ा। इसके बाद चहल की गेंद पर विलियमसन ने हवाई शॉट लगाया, जिसे पांड्या ने कैच कर लिया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ये पहला मौका है जब टीम इंडिया एक ही मुकाबले में तीन विकेटकीपरों के साथ खेलने उतर रही है। वहीं बतौर ऑल-राउंडर विजय शंकर, क्रुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या को टीम में रखा गया है।

