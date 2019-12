Dainik Bhaskar Dec 09, 2019, 12:35 PM IST

ऑकलैंड. न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में सोमवार दोपहर अचानक ज्वालामुखी भड़क उठा। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा लापता हैं। पुलिस का कहना है कि जब ज्वालामुखी फटा, तब उसके आसपास 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि इस घटना में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी शहर पहुंचाया जाएगा। प्रभावितों में ज्यादातर पर्यटक हैं।

