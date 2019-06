ग्रीन पार्टी की सांसद गोलरिज गाहरमन ने इस कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह एक सुलभ और समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 2017 के आम चुनाव में 6.5% युवा वोटर्स की संख्या बढ़ी थी।

The Nats are upset that we’re making it easier for NZers to vote. Imagine admitting you depend on arbitrary bars on voting to succeed in politics! We’re making it easier because open democracy is good for NZ 💚💚💚 @NZGreens #NZPol pic.twitter.com/t2NDSepLgz