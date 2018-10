निक्की हेली को जनवरी 2017 में यूएन में अमेरिका का दूत बनाया गया था। ट्रम्प ने ट्वीट करके बताया कि मेरी राजदूत दोस्त की तरफ से बड़ा ऐलान होने वाला है।

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.