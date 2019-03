मेन (अमेरिका). अमेरिका के मेन हॉस्पिटल के एक ही यूनिट में काम करने वाली नौ नर्स एक साथ गर्भवती हैं। इन सभी की डिलीवरी डेट अप्रैल और जुलाई के बीच में है। अस्पताल ने मंगलवार को नौ में से आठ की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें से एक नर्स जुड़वा बच्चे को जन्म देगी।

दूसरी बार गर्भवती हुई नर्स समांथा गिग्लियो ने कहा- "यह जानकर सुकून मिलता है कि ऐसे समय में हम एक-दूसरे की देखभाल कर रहे हैं।" एक शोध के अनुसार, ऐसा होना कोई संयोग नहीं है।

नर्सों ने कहा- हम सभी एक साथ हैं

सभी नर्सों ने कहा कि यह खुशी की बात है कि हम सभी एक साथ गर्भवती हैं। ऐसे वक्त में हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। इस दौरान सभी ने बच्चों के जन्म तक एक-दूसरे का समर्थन करने की बात कही। वहीं, अस्पताल प्रशासन मदद के लिए तैयार है। अस्पताल ने फेसबुक लिखा, "फिलहाल श्रम और वितरण इकाई में 80 पंजीकृत नर्स काम कर रही हैं।

ये सभी इनमें से एक हैं।"

Have you heard about our baby boom? Nine of our labor and delivery nurses (eight are pictured) are due between April and July! Congratulations all! pic.twitter.com/syn4xHbUdv