इस्लामाबाद. कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इमरान खान और उनके मंत्री आए दिन भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। सोमवार दोपहर पाक प्रधानमंत्री के रुख में नाटकीय बदलाव दिखा। उन्होंने कहा- पाकिस्तान किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा।

इमरान के इस बयान को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मीडिया ने फौरन लपक लिया। बात बढ़ी तो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ट्वीट आया। इसमें अपने ही प्रधानमंत्री के बयान का खंडन किया गया। इसमें कहा गया- पाकिस्तान की परमाणु नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के बयान को गलत समझा गया।

इमरान की कही थी नई बात

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कई बार भारत को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। सोमवार दोपहर के पहले उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि उनका मुल्क पहले इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन, सोमवार को उनका रुख बदला। एक समारोह में कहा, “हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत-पाक दोनों के पास एटमी हथियार हैं। अगर हमारे बीच तनाव बढ़ता है तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा।”

प्रधानमंत्री की बात विदेश मंत्रालय को मंजूर नहीं

इमरान का बयान उनके ही विदेश मंत्रालय को पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री के बयान को मीडिया में काफी तवज्जो मिली। सोमवार रात को ही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्र‌वक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल का ट्वीट आ गया। उन्होंने इमरान के बयान का खंडन कर दिया। फैजल ने कहा, “परमाणु हथियारों से लैस दो देशों के बीच जंग पर प्रधानमंत्री के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। इस तरह के हथियार संपन्न दो देशों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन, पाकिस्तान की परमाणु नीति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।”

