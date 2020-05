दैनिक भास्कर May 03, 2020, 11:34 AM IST

सियोल. नॉर्थ और साउथ कोरिया की सीमा पर रविवार सुबह फायरिंग हुई। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहेप के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया ने गोलीबारी की शुरुआत की। साउथ कोरिया ने भी कुछ जवाबी फायर किए।

तीन साल पहले भी नॉर्थ कोरिया ने इसी तरह गोलीबारी की थी। तब भी दोनों देशों के बीच कई दिनों तक तनाव रहा था।

नुकसान की खबर नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोलीबारी में दोनों ही तरफ किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया के चियोरवॉन शहर को निशाना बनाने की कोशिश की। यह शहर सीमा से काफी नजदीक है। इसके चंद मिनट बाद ही दक्षिण कोरिया ने जवाबी कार्रवाई की।

दोनों देशों के बीच बातचीत

घटना के बाद साउथ कोरिया के ज्वॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बयान जारी किया। कहा, “हम इंटर कोरियन कम्यनिकेशन के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इससे तनाव कम करने में मदद मिलेगी। हमारी सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।”

किम कनेक्शन

नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन करीब 20 दिन गायब रहा। शुक्रवार को उसको देखे जाने की खबर आई। इसके करीब एक दिन बाद ही यह दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने किम के सामने आने पर खुशी जाहिर की। दरअसल, इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि तानाशाह गंभीर रूप से बीमार है। कुछ रिपोर्ट्स में तो उसकी मौत की खबर भी दी गई थी।

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ