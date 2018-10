Dainik Bhaskar Oct 09, 2018, 06:07 PM IST

नई दिल्ली. माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा-





पहले भी कर चुके हैं मोदी सरकार की तारीफ

यह पहला मौका नहीं है जब बिल गेट्स ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले भी वे मोदी की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था- स्वच्छता की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत सरकार को बधाई देनी चाहिए। भारत में कुपोषण का दर काफी अधिक है। इससे वहां बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा।

The leadership of @narendramodi and the Indian government has played an important role in improving sanitation. Now is the time to build on the success of @swachhbharat. https://t.co/HKXapJxQ3x