Hindi News

International

Omicron Coronavirus Variant Tests Accurately Detects By Thermo Fisher | Thermo Fisher Scientific

ओमिक्रॉन को पहचानना हुआ आसान: अमेरिकी फार्मा थर्मो फिशर का दावा- ओमिक्रॉन का सटीक पता लगाएगी कंपनी की टेस्ट किट

वॉशिंगटन 9 मिनट पहले



कॉपी लिंक

अमेरिकी फार्मा कंपनी ने टेस्ट किट के जरिए कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट को डिटेक्ट करने का दावा किया है। थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक नाम की कंपनी ने कहा है कि उसके टेस्ट किट के जरिए ओमिक्रॉन का आसानी और सटीकता से पता लगाया जा सकता है।

कंपनी के मुताबिक, टैक्पाथ नाम के इस टेस्ट से बहुत ही प्रभावी रिजल्ट्स सामने आए हैं। म्यूटेशन के बाद जीन टॉरगेट में बदलाव होने के बावजूद यह टेस्ट ओमिक्रॉन का पता लगा सकता है।

थर्मो फिशर के CEO मार्क स्टीवेन्सन ने कहा- इस टेस्ट को ओमिक्रॉन डिटेक्ट करने के अलावा, वैरिएंट के लिए प्रॉक्सी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वैरिएंट की वजह से दुनियाभर में अफरा- तफरी का माहौल है। कई देशों ने अपनी फ्लाइट्स संस्पेंड कर दी है।

कंपनी का लक्ष्य प्रोडक्शन पर

फार्मा कंपनी के CEO के मुताबिक, FDA से अप्रूव होने वाला यह यह अकेला कोविड टेस्ट है।

स्टीवेन्सन ने कहा- यह अकेला कोविड टेस्ट है जिसे अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन(FDA) ने अप्रूव किया है। इस टेस्ट से पता चलेगा कि कोई कोरोना केस ओमिक्रॉन से जुड़ा है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम अफ्रीका और दूसरे देशों की डिमांड पूरा करने के लिए किट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

केवल थर्मो फिशर ने इस बात की पुष्टि की है कि टेस्ट इस किट से ओमिक्रॉन वैरिएंट का पहचान किया जा सकता है। हालांकि, रोश होल्डिंग और एबॉट लेबोरेटरीज के कोविड टेस्ट से भी ओमिक्रॉन वैरिएंट को पहचाना जा सकता है।

WHO ने वैरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा

WHO ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑप कंसर्न की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में अकेले 30 से ज्यादा म्यूटेशन देखे गए हैं। WHO के प्राइमरी डेटा के मुताबिक, इस वैरिएंट से संक्रमण का खतरा दूसरे वैरिएंट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। WHO का डेटा सामने आने के बाद, कई देश इस वैरिएंट्स पर मौजूदा वैक्सीन के एफिकेसी की जांच कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की टेस्टिंग तकनीक पर भी स्टडी की जा रही है।