सिख कोएलिशन के सीनियर मैनेजर सिम सिंह ने अमेजन सीईओ जेफ बेजोस और सीनियर प्रेसिडेंट ऑफ जनरल काउंसिल डेविड जेपोलस्की को इस संबंध में पत्र लिखा। उन्होंने लिखा है, "हमें जानकारी मिली है कि कई विक्रेता आपके प्लेटफॉर्म पर ऐसी उत्पाद पोस्ट डाल रहे हैं, जिन पर स्वर्ण मंदिर की और पूरब की संस्कृति की अध्यात्मिक छवि हैं।''

The sacred Darbar Sahib & Khanda do not belong on toilets @amazon@JeffBezos we're extremely disappointed to see you sell these highly offensive products. Pls consider our #SikhAwareness Training offer. Read our press release: https://t.co/BmwDL0UPkl #BoycottAmazon to remove pic.twitter.com/zFxs5iJzWJ