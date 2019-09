Dainik Bhaskar Sep 21, 2019, 09:33 AM IST

टोक्यो. जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में तूफान तपाह के कारण 204 उड़ानें रद्द कर दी गई और 33,000 घरों की बिजली भी काट दी गई है। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को बताया कि ओकिनावा प्रांत में तपाह तूफान के चलते इस समय 78 मील पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है।

जानकारी के मुताबिक, तेज हवा के कारण 33,000 घरों की बिजली पहले ही काटी जा चुकी है। फिलहाल तूफान ओकिनावा के दक्षिणी इलाके में स्थित है। ऐसी आशंका है कि तूफान जापान के पश्चिमी तट और कोरियाई प्रायद्वीप से टकराएगा।

TS #Tapah starting a northward jog and will turn NE this weekend. Could become a typhoon before aiming for the Korea Strait Sunday night. Storm will impact SW #Japan & #SouthKorea later Sat & Sun, then strike N #Honshu or #Hokkaido Monday night. pic.twitter.com/57vmH9rXNs