Dainik Bhaskar Oct 04, 2019, 10:48 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने बुधवार को ट्वीट कर कश्मीर को दुखती रग बताया। लेकिन इसमें गलत स्पेलिंग की वजह से यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया। गफूर ट्वीट में दुखती रग (Vein) की जगह Vain (व्यर्थ) लिख दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें अंग्रेजी ठीक करने की नसीहत दी।

गफूर ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बयान को ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, “उनका देश किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि के सम्मान, मर्यादा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम कश्मीरी बहादुरों की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे।”

The last time I had corrected your Latin. This time please allow me to correct your English. It's - jugular vein - and not "vain"...

Even the auto correct prompts correctly the moment one types - jugular.

So this must have been typed out of ignorance of the correct spelling. pic.twitter.com/c7u56D1FbM