Oct 04, 2019

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कश्मीर मुद्दे पर उनका साथ देने वाले 58 देशों के नाम पूछने पर भड़क गए। कुरैशी पिछले दिनों पाकिस्तान के एक चैनल पर चर्चा में शामिल हुए थे। इस दौरान शो के होस्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में समर्थन मिलने वाले ट्वीट पर उनसे सवाल पूछा था।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध कर चुका है। 10 सितंबर को उसने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठाने की कोशिश की थी। इस पर भारत ने बलुचिस्तान का मुद्दा उठाकर उसे करारा जवाब दिया था।

कुरैशी ने कहा- मैंने ट्वीट में जो लिखा उस पर कायम हूं

Pakistan today also announces the delivery of a historic joint statement on behalf of over 50 countries to the UN Human Rights Council. For this, we asked that the Council immediately take the following steps #HRC42 pic.twitter.com/538RNc5je4