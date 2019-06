इस्लामाबाद. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शनिवार को सूचना प्रसारण मंत्री फेसबुक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी गलती से कैट फिल्टर ऑन हो गया। इसके बाद उनका चेहरे पर बिल्ली की तरह दिखने लगा। इसके बाद वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। लोगों ने जमकर मजाक बनाया।

दरअसल, सूचना मंत्री शौकत युसुफजई ने प्रांतीय असेंबली द्वारा लिए गए फैसलों की जानकरी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेस बुलाई थी। फेसबुक लाइव शुरू होते ही सोशल मीडिया टीम से कैट फिल्टर एक्टिव हो गया। पहले उनके चेहरे पर कैट का फिल्टर आ गया और फिर इनके साथी के चेहरे पर दिखाई देने लगा। लाइव देख रहे यूजर्स ने जैसे ही इसे देखा। स्क्रीनशॉट ले लिया और फेसबुक पर शेयर करने लगे। हालांकि, कुछ देर बाद इस फिल्टर को हटा

दिया गया।

यूजर ने लिखा- फिल्टर हटा लो भाई

एक यूजर ने लिखा 'खैबर पख्तूनख्वा सरकार के सोशल मीडिया टीम के मुताबिक, हमारी कैबिनेट में एक बिल्ली भी है। वहीं, एक और यूजर ने लिखा- क्युटेस्ट पॉलिटिशयन। रोशन राय नाम के एक यूजर ने लिखा, 'फिल्टर हटा लो बंदा बिल्ली बना हुआ है।'

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y