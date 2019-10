Dainik Bhaskar Oct 31, 2019, 09:01 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने बुधवार को लाहौर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। चौधरी ने ट्विटर पर अपने देश के जलवायु परिवर्तन मंत्री के हवाले से कैबिनेट को सूचित किया कि लाहौर में भारत के खराब पर्यावरण और खेतों में पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है।



चौधरी ने ट्विटर पर लिखा- बाघा में प्रदूषण का स्तर लाहौर से दोगुना है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। गैर-जिम्मेदार यह सरकार एक अभिशाप है। प्रद्यौगिकी मंत्री का यह बयान तब आया है जब विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की नई रैकिंग में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में लाहौर को दूसरे स्थान पर रखा गया है।

ट्विटर यूजर्स ने कहा- खुद भी कुछ जिम्मेदारी लीजिए

ट्विटर पर यूजर्स ने लाहौर में जलवायु परिस्थितियों के लिए मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया। एक यूजर ने लिखा- भगवान के लिए कुछ जिम्मेदारी खुद भी लीजिए। हर चीच को उठा के इंडिया के नाम पर जस्टिफाई करते-करते हमारी ही सांस रुक जाएगी।

For God's sake take some responsibility for yourself har cheez ko utha keh india ke naam pe justify karte karte humari hi saans rukh jaye gi - Karachi pollution levels are no better but then you'll say india is sending swimming pollution to us through the sea https://t.co/4yGSUQwtm5