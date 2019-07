Dainik Bhaskar Jul 18, 2019, 10:11 AM IST

इस्लामाबाद. कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को रोक लगा दी। साथ ही पाक को एक बार फिर फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए। इस फैसले को दुनियाभर में जहां भारत की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पाक सरकार इसे अपनी जीत बता रही है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेंगे।

गुरुवार को इमरान ने ट्वीट कर आईसीजे के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने कुलभूषण को बरी, रिहा और वापस भारत न भेजे जाने का फैसला किया। वह (कुलभूषण) पाक के लोगों के खिलाफ अपराध का दोषी है।

Appreciate ICJ’s decision not to acquit, release & return Commander Kulbhushan Jadhav to India. He is guilty of crimes against the people of Pakistan. Pakistan shall proceed further as per law.

इससे पहले पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने आईसीजे के फैसले को पाक की जीत बताया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि कमांडर जाधव को पाक में रहना होगा। यहां उन्हें पाक के कानून से रहना होगा। यह पाक की जीत है।

"1) They wanted acquittal, that's not been accepted.

2) They wanted release, thats not been accepted.

3) They wanted return, that has been rejected.

If they still want to claim victory.... Good Luck! - @SMQureshiPTI#KulbushanVerdict pic.twitter.com/gfbe66GgKh