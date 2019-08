Dainik Bhaskar Aug 11, 2019, 06:54 PM IST

इस्लामाबाद. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले पर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इमरान ने रविवार को ट्वीट किया- कश्मीर में कर्फ्यू, पुलिस की कार्रवाई और जनसंहार के हालात आरएसएस की विचारधारा को दर्शाते हैं और यह हिटलर की नाजी विचारधारा से प्रेरित है। भारत कश्मीर की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या दुनिया इसे देखती रहेगी, जैसा हिटलर ने जर्मनी के म्यूनिख में किया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर से प्रभावी हो आ जाएंगे।

I am afraid this RSS ideology of Hindu Supremacy, like the Nazi Aryan Supremacy, will not stop in IOK; instead it will lead to suppression of Muslims in India & eventually lead to targeting of Pakistan. The Hindu Supremacists version of Hitler's Lebensraum.