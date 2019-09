Dainik Bhaskar Sep 22, 2019, 12:47 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के स्पेशल विमान से अमेरिका पहुंचे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, खान को सऊदी क्राउन प्रिंस ने कमर्शियल विमान में जाने से रोका था। क्राउन प्रिंस ने कहा था कि आप हमारे विशेष अतिथि हैं और आप मेरे विशेष विमान से अमेरिका जाएंगे। इमरान यहां 74वें यूएन महासभा की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी ने मीडियो को संबोधित करते हुए शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका की सात दिनों की यात्रा का उद्देश्य दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि कश्मीर में क्या हो रहा है।

Prime Minister Imran Khan has arrived in New York on a weeklong visit to attend the UN General Assembly Session.#PMIKinUS #UNGA pic.twitter.com/S5cVjjodZe