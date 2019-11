Dainik Bhaskar Nov 18, 2019, 06:27 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने सोमवार को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शाहीन-1 मिसाइल का परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल 650 किमी तक मार कर सकती है। भारत के कई शहर इसकी रेंज में आ सकते हैं।

पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेस पब्लिक रिलेशन्स (आईएसपीआर) ने बताया कि नियमित अभ्यास प्रक्रिया के तहत शाहीन-1 मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य सेना के उपयोग के लिए मिसाइल की उपलब्धता जांचना है। शाहीन-1 मिसाइल 650 किमी तक सभी तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। आईएसपीआर ने ट्वीट कर मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी साझा किया।

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM

Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt