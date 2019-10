Dainik Bhaskar Oct 11, 2019, 11:50 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान सेना ने फ्रांस में राजनाथ सिंह द्वारा राफेल फाइटर जेट की पूजा करने का बचाव किया। वहां से सैन्य प्रवक्ता ने इसे धार्मिक आस्था का विषय बताया। इसके पहले पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने राफेल पूजा का मजाक उड़ाया था। आमतौर पर भारत विरोधी बयान देने वाली पड़ोसी देश की सेना का शस्त्र पूजा को सही बताना चौंकाने वाला है। इसे इमरान के मंत्री को नसीहत के तौर पर भी देखा जा सकता है। दशहरे पर फ्रांस ने भारत को पहला राफेल फाइटर जेट सौंपा था। पारंपरिक तौर पर राजनाथ ने इसकी पूजा की थी। भारत में दशहरे पर शस्त्र पूजा की धार्मिक परंपरा है।

राफेल पूजा में कुछ भी गलत नहीं

भारत में भी कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने फ्रांस में राफेल पूजा का मजाक उड़ाया था। कांग्रेस के संदीप दीक्षित, मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार इन नेताओं में शामिल हैं। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर राफेल की शस्त्र पूजा का मजाक उड़ाया। लेकिन, उनके ही देश की सेना ने न सिर्फ इसका समर्थन किया बल्कि इसे धार्मिक आस्था का विषय भी बताया। डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया। लिखा, “राफेल पूजा में कुछ भी गलत नहीं है। यह धार्मिक आस्था का विषय है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। ध्यान रखिए, यह सिर्फ मशीन नहीं है। इसको इंसान चलाता है। इसके पीछे उसका जुनून और प्रतिस्पर्धा होती है।”

Nothing wrong in #RafalePuja as it goes by the religion and that must be respected.

Please remember....it’s not the machine alone which matters but competence, passion & resolve of the men handling that machine.

Proud of our PAF Shaheens.#PAFtheMenAtTheirBest