Dainik Bhaskar Sep 30, 2019, 12:17 PM IST

फैसलाबाद. पाकिस्तान में 14 साल की क्रिश्चियन लड़की सामरा बीबी को अगवा कर उसके जबरिया निकाह का मामला सामने आया है। आरोपियों ने उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। घटना 16 सितंबर को फैसलाबाद में हुई। आरोपी को गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद से बच्ची लापता है। पुलिस ने घटना पर कोई बयान भी जारी नहीं किया। 27 अगस्त को अल्पसंख्यक सिख समुदाय की भी एक लड़की का अपहरण कर उसे निकाह के लिए मजबूर किया गया था। भारत के दबाव के बाद इस लड़की को छुड़ाकर परिवार को सौंप दिया गया था।

अल्पसंख्यक संगठन नाराज

सामरा को उस वक्त अगवा किया गया जब वो घर में अकेली थी। आरोपी मोहम्मद रमीज एक कट्टरपंथी संगठन का सदस्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगवा किए जाने के बाद सामरा का धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद रमीज ने उससे निकाह कर लिया। ईसाई संगठनों के विरोध के बाद रमीज को गिरफ्तार किया गया। लेकिन, कुछ ही देर बाद छोड़ दिया गया। 15 दिन से सामरा और आरोपी लापता हैं। घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। नेशनल माइनोरिटीज अलायंस ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रॉबिन डेनियल ने कहा, “समझ में नहीं आता कि इन बच्चियों से वस्तुओं की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्हें कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया। नाबालिगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। लेकिन कट्टरपंथियों को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं है।”

Samra Bibi, a 14-year-old Christian Pakistani living in Faisalabad, was abducted by a radical Muslim man, Muhammad Ramiz. police released Ramiz after experiencing pressure from radicals and receiving a bribe. Now, nearly 10 days later, no progress has been made to Samra’s benefit https://t.co/rRRlQkuyMJ

Samra Bibi, a 14-year-old Pakistani girl was abducted by a Muslim man, forced to convert to Islam and forced to marry him in what is but the latest in a long series of kidnappings and forced conversions of underaged minority girls, obtained under threat and after sexual violence. https://t.co/al0nP5i0OZ