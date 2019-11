Dainik Bhaskar Nov 21, 2019, 03:25 PM IST

इस्लामाबाद. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (सीजेपी) ने प्रधानमंत्री इमरान खान को एक तरह से हद में रहने की नसीहत दी। सीजेपी आसिफ सईद खोसा ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कहा- आप न्यायपालिका पर तंज न कसें। यह 2009 के पहले वाली ज्युशियरी नहीं है, अब वक्त बदल चुका है। सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी से जुड़ा है। सरकार चाहती थी कि नवाज 700 करोड़ रुपए का सिक्युरिटी बॉन्ड भरकर विदेश जाएं। नवाज ने जब इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तो उसने बिना शर्त यात्रा की इजाजत दे दी। इमरान इसी बात पर न्यायपालिका से नाराज हैं।

इसलिए उलझे इमरान और चीफ जस्टिस

नवाज तो इलाज के लिए लंदन चले गए लेकिन इमरान सरकार और न्यायपालिका बयानबाजी में उलझा छोड़ गए। भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता नवाज जेल में गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने पहले उन्हें जेल से अस्पताल में शिफ्ट कराया और जब सेहत नहीं सुधरी तो इलाज के लिए इंग्लैंड जाने की इजाजत दे दी। इमरान चाहते थे कि नवाज को देश छोड़ने से पहले 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का सिक्युरिटी बॉन्ड भरना चाहिए। सरकार को आशंका है कि इलाज के बाद शायद शरीफ देश वापसी ही न करें। हालांकि, नवाज खुद नहीं चाहते थे कि वो विदेश में इलाज कराएं। लेकिन, उनके डॉक्टर और परिवार ने उन्हें इसके लिए मना लिया।

When cjp used to comment like that during ppp / pmln rule , at that time RazaRumi & others used to call it judicial activism & used to taunt cjp https://t.co/prKIV78cYo