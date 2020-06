दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 06:43 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सांसद रियाज फाटयाना ने बुधवार को कोरोनावायरस पर काबू पाने का नया नुस्खा बताया। संसद में कोरोना पर चर्चा के दौरान रियाज ने कहा- कहा जा रहा है कि टिड्डियां खाने से इम्युनिटी बढ़ती है। सरकार इस दावे की जांच कराए। अवाम को इसकी मंजूरी दे। पाकिस्तानी खुद ही कोरोनावायरस का काम तमाम कर देंगे।

रियाज इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद हैं। तीन दिन पहले कैबिनेट मंत्री जरताज गुल ने बताया था कि कोविड-19 का मतलब यह है कि वायरस में 19 प्वॉइंट्स होते हैं।

कोरोना संकट और रियाज का दावा

पाकिस्तानी संसद में बुधवार को कोरोना संकट पर चर्चा हुई। सरकार की तरफ से बोलने वालों की लिस्ट में रियाज भी शामिल थे। उन्होंने कहा, “लोग मानते हैं कि टिड्डियां खाने से कोरोनावायरस से बचा जा सकता है। इसे खत्म किया जा सकता है। इस बारे में रिसर्च कराया जाना चाहिए। अगर ये साबित हो जाता है तो पाकिस्तान के लोग अपने दम पर कोरोना का काम तमाम कर देंगे। सरकार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी।”

संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं रियाज

रियाज कानून और इंसाफ मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने महंगाई कम करने पर भी सुझाव दिया था। कहा था- अगर महंगाई पर काबू पाना है तो लोगों को वो चीजें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो महंगी हो रही हैं। यह सुझाव उन्होंने तब दिया था जब मुल्क में आटा और दाल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रहीं थीं।

