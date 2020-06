जरताज गुल जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बयान दिया

कुछ दिन पहले पाकिस्तानी मौलाना ने कहा था- कोरोना के मरीज सोते हैं तो कोरोना भी सो जाता है

दैनिक भास्कर Jun 21, 2020, 12:37 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री जरताज गुल ने कोविड-19 की एक अलग ही परिभाषा दे दी है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘‘कोविड-19 का मतलब इसमें 19 पॉइंट होते हैं, जो किसी भी मुल्क में किसी भी तरीके से एप्लाई हो सकता है और अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें।’’ जरताज का यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उनकी समझ की खिल्ली उड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने लिखा- यह जमीन हिला देने वाली खोज है।

What 𝟭𝟵 in Covid-19 actually means, minister Zartaj Gul's earthshaking discovery: pic.twitter.com/uNYjei3rT8 — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 20, 2020

कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कह रहे हैं कि अगर कोरोना महामारी से बचना है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सोएं। उन्होंने कहा- डॉक्टर हमेशा हमें ज्यादा सोने की सलाह देते हैं। जितना ज्यादा हम सोएंगे उतना ही वायरस भी सोएगा। यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब हम सोते हैं तो यह सो जाता है, जब हम मरते हैं तो यह मर जाता है।

When we sleep, virus sleeps. When we die, virus dies. Simple. pic.twitter.com/F3cDrEzOZV — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 13, 2020

पाक में 1.76 लाख लोग संक्रमित, 3501 की मौत

पाकिस्तान में कोरोनावायरस संक्रमण से अब तक 1 लाख 76 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 67 हजार 892 लोग ठीक हो चुके हैं। 1 लाख 4 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 3501 लोगों की मौत हो चुकी है।