Dainik Bhaskar Oct 03, 2019, 11:41 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते यूएन में कश्मीर मुद्दे पर 57 देशों के समर्थन का दावा किया था। यूएन महासभा की बैठक में उसने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति भी मांगी थी। ये मिली भी लेकिन उसने प्रस्ताव पेश नहीं किया। एक टीवी इंटरव्यू में जब इस बारे में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया गया तो वो बिफर गए। एंकर ने जब कुरैशी को उनके पुराने ट्वीट याद दिलाए तो उन्होंने सबूत मांगे। जब सबूत दिए गए तो कुरैशी ने मुद्दा ही बदलना बेहतर समझा। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

एंकर से बहस

इंटरव्यू में एंकर जावेद चौधरी ने कुरैश से पूछा, “आपने यूएन में 50 से ज्यादा मुल्कों के समर्थन और बयान जारी करने की बात की थी। मेरे हिसाब से 16 देश ही पाकिस्तान के साथ थे। उनका भी बयान नहीं आया। न ही आप कश्मीर मुद्दे पर समर्थन का प्रस्ताव पेश कर पाए।” इस सवाल पर कुरैशी ने आपा खो दिया और विक्षिप्तों की तरह व्यवहार करने लगे। एंकर से ट्वीट दिखाने को कहा। उसने कुरैशी को ट्वीट्स के प्रिंट आउट थमा दिए। इसके बाद भी कुरैशी अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन, जब लगा कि घिर गए हैं तो बात ही बदल दी। कहा- ये टी20 नहीं टेस्ट मैच है। वक्त आने पर सारी चीजें सामने रखेंगे।

Qureshi is saying that not calling a special session of UNHRC on Kashmir was part of Pakistan govt's strategy: pic.twitter.com/GeAjPHL9ZY