Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 12:59 PM IST

दुबई. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मशर्रफ ने अपने खिलाफ देशद्रोह के केस को नाइंसाफी बताया। मुशर्रफ गंभीर रूप से बीमार हैं और दुबई स्थित अमेरिकी अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान में उनके खिलाफ देशद्रोह का केस चल रहा है। मुशर्रफ ने अस्पताल से ही एक वीडियो जारी कर अपना दर्द बयां किया। कहा, “मैंने मुल्क के लिए कई जंगें लड़ी। 10 साल खिदमत की। आज मेरी ही सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे देशद्रोही बताया जा रहा है।” मुशर्रफ लंबे वक्त से दुबई में रह रहे हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को भगोड़ा करार दिया है।

वकील को भी बोलने नहीं दिया जाता

मुशर्रफ ने अस्पताल से जो वीडियो जारी किया उसमें वो बिस्तर पर लेटे नजर आते हैं। पाकिस्तान के इस पूर्व सेनाध्यक्ष की सेहत काफी खराब दिख रही है। हाल ही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले में परवेज को देश लौटकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था। इस पूर्व कमांडो ने इसी पर दर्द बयां किया। कहा, “देशद्रोह का केस बेबुनियाद है। गद्दारी छोड़िए, मैंने तो इस मुल्क की कई बार खिदमत की है। कई बार जंग लड़ी। 10 साल तक सेवा की। आज मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे वकील सलमान सफदर की दलीलों को भी नहीं सुना जा रहा। यह बहुत ज्यादती हो रही है। इंसाफ नहीं मिल रहा।

I've served Pakistan all my life & I am being tried for treason, Even my lawyer is not being heard by the court, Said ex #ARMYChief #PervezMusharraf in his latest video message, also said that he is ready to record his statement with the commission provided they come to #Dubai pic.twitter.com/ni2C2LiBVE