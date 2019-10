Dainik Bhaskar Oct 26, 2019, 01:48 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत बेहद गंभीर हो गई है। शनिवार दोपहर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके कुछ ही देर बाद नवाज के भाई शहबाज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने यहां दायर याचिका में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को इलाज के लिए फौरन जमानत देकर रिहा किया जाए। गुरुवार शाम नवाज को लाहौर हाईकोर्ट ने एक मामले में जमानत दी। लेकिन, रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं हो सकी क्योंकि एक अन्य केस में भी वो सजायाफ्ता हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट किसी भी वक्त इस पर सुनवाई कर सकता है। अगर जमानत मिलती है तो नवाज की रिहाई हो सकेगी।

एक मामले में जमानत

लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में पूर्व प्रधानमंत्री को सेहत के आधार पर जमानत दी। इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा हो चुकी है। दूसरा मामला, अल अजीजिया कंपनी से जुड़ा है। इसमें तीन साल की सजा सुनाई गई है। पहले इस केस में जमानत पर सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी थी। लेकिन, शहबाज की याचिका पर कुछ देर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की विशेष बेंच सुनवाई करेगी।

