Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 08:58 AM IST

नई दिल्ली. पाकिस्तान के सैकड़ाें कट्टरपंथी मुस्लिमाें ने शुक्रवार शाम सिखों के पवित्र धर्मस्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे काे घेरकर पथराव किया। घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से नाराजगी जाहिर करने के बाद मामले में पाकिस्तानी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इमरान सरकार के अफसरों ने प्रदर्शनकारियों से समझौता कर गुरुद्वारे के बाहर से भीड़ हटाई और 35 सिख श्रद्धालुओं को सही सलामत बाहर निकाला। इस घटना की गूंज दुनियाभर में पहुंची। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद प्रीत कौर गिल ने प्रधानमंत्री इमरान खान से सवाल करते हुए कहा, यह चिंता की बात है, आखिर क्यों पाकिस्तान में सिख समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है?

क्या है मामला, कट्टरपंथियों ने क्यों किया गुरुद्वारे का घेराव?

मामला ननकाना साहिब गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी जगजीत कौर काे पिछले साल अगवा कर निकाह करने से जुड़ा है। अगवा करने वाले हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रदर्शन के बाद देर रात उसे रिहा कर दिया गया। भीड़ ने कहा, मर्जी से इस्लाम कबूलकर शादी करने वाली लड़कियों को लेकर सिख समुदाय बेवजह हंगामा खड़ा करता है। प्रदर्शनकारियों ने सिखों को भगाने, गुरुद्वारा ढहाने व शहर का नाम बदलकर गुलाम अली मुस्तफा रखने की धमकी दी थी।

