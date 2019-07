Dainik Bhaskar Jul 27, 2019, 03:25 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का अमेरिका दौरा खत्म हो गया है लेकिन, इससे जुड़े विवाद जारी हैं। ताजा मामला अमेरिकी दौरे में इमरान द्वारा पहने गए फैशनेबल कपड़ों को लेकर है। दो तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। कुछ में कहा जा रहा है कि इमरान ने अमेरिकी दौरे के लिए 7 जोड़ी सलवार-कमीज, जैकेट और पेशावरी स्लीपर तैयार कराए। एक सेट पर कम से कम 20 हजार पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इमरान ने 7 जोड़ी कपड़े तो तैयार कराए लेकिन ये उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने सिलवाए और वो भी बहुत कम कीमत में एक लोकल ट्रेलर से।

दावों में उलझी सच्चाई

पाकिस्तान के अखबार ‘द डॉन’ के मुताबिक, इस्लामाबाद के एक लग्जरी क्लॉथ स्टोर ‘मोहतरम’ को इमरान के अमेरिका दौरे के लिए ड्रेस करने का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था। प्रति जोड़ी कितना खर्च आया ये साफ नहीं है लेकिन इस स्टोर में एक जोड़ी सलवार कमीज (जो इमरान ने पहनी) की कीमत कम से कम 16 हजार रुपए है। जैकेट और स्लीपर की कीमत इसमें शामिल नहीं है। अनुमान के मुताबिक, 7 सलवार कमीज और जैकेट का सेट कम से कम 1.50 लाख पाकिस्तानी रुपए का तो होगा ही। दूसरी तरफ, ‘लाफ्रेबिका’ स्टोर ने भी यही दावा किया है। लेकिन, अब ये दोनों ही स्टोर आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

The PM has never been interested in designers or worn them. Especially for his simple shalwar kameez. The First Lady bought all the cloth and got it stitched from a simple local tailor. Which ever designer is trying to claim credit for it is not only a liar but a cheat.