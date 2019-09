न्यूयॉर्क में तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मीटिंग के बाद इस बारे में फैसला लिया

इमरान खान ने ट्वीट कर इस चैनल के खोले जाने की जानकारी दी

Dainik Bhaskar Sep 26, 2019, 11:57 AM IST

न्यूयॉर्क. पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया इस्लाम का सही संदेश देने के लिए एक अंग्रेजी चैनल शुरू करने जा रहे हैं। इसका मकसद इस्लामोफोबिया को दूर करना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में मीटिंग की। इसी के बाद इमरान ने ट्वीट में यह जानकारी दी।

इस्लाम महान धर्म

इमरान ने ट्विटर पर कहा, “प्रेसिडेंट एर्दोगन, प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और मैंने मीटिंग की। इसमें फैसला किया कि तीनों देश संयुक्त रूप से एक अंग्रेजी चैनल लॉन्च करेंगे। इससे इस्लामोफोबिया की चुनौती का मुकाबला करने का प्रयास किया जाएगा। इस्लाम महान धर्म है। इस चैनल पर इस्लामिक इतिहास से जुड़ी फिल्में दिखाई जाएंगी ताकि दुनिया और खुद हमारे लोगों को इस्लाम के संदेश दिए जाएं। ईशनिंदा को सही तौर पर समझाया जाएगा। मुस्लिमों को मीडिया के समक्ष सही तथ्य पेश करने का अवसर मिलेगा।”

President Erdogan, PM Mahatir and myself had a meeting today in which we decided our 3 countries would jointly start an English language channel dedicated to confronting the challenges posed by Islamophobia and setting the record straight on our great religion - Islam. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 25, 2019

मलीहा लोधी ने भी जानकारी दी

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधी मलीहा लोधी ने भी इस चैनल की जानकारी दी। मलीहा ने एक ट्वीट में कहा, “तीनों नेताओं ने इस्लाम के खिलाफ भ्रांतियों को दूर करने के लिए सहयोग का फैसला किया। हम संयुक्त तौर पर टीवी चैनल लाएंगे।”

At the trilateral summit between Pakistan, Turkey and Malaysia the three leaders agreed to promote the narrative of Muslims to counter Islamophobia and to cooperate in the area of film and also establish a joint TV channel — Maleeha Lodhi (@LodhiMaleeha) September 25, 2019

All three countries should pool their talent and share knowledge and R&D to build intellectual capacity in a number of areas - PM Mahathir and PM Imran Khan agree on this on Pakistan Turkey Malaysia collaboration — Maleeha Lodhi (@LodhiMaleeha) September 25, 2019