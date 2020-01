Dainik Bhaskar Jan 06, 2020, 12:01 PM IST

लाहौर. इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी और एक पत्रकार मुबाशिर लुकमान के बीच रविवार को मारपीट हुई। पहले फवाद ने जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारा। जवाब में जर्नलिस्ट ने मंत्री की धुलाई कर दी। बाद में कुछ मेहमानों ने बीचबचाव किया। खास बात ये है कि घटना पंजाब प्रांत सरकार में मंत्री मोहसिन लेघारी के बेटे की शादी के रिसेप्शन में हुई। लुकमान ने मंत्री के खिलाफ लाहौर के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि कुछ देर बाद ही केस दर्ज करने वाले इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। लुकमान ने अपने टीवी शो में आरोप लगाया था कि फवाद और टिकटॉक स्टार हरीम शाह के अश्लील वीडियो जल्द ही वायरल होने वाले हैं।

रिसेप्शन में मारपीट

‘द डॉन न्यूज’ के मुताबिक, रविवार को पंजाब के मंत्री मोहसिन लेघारी के बेटे की शादी का रिसेप्शन था। फवाद चौधरी कुछ और मंत्रियों के साथ यहां मौजूद थे। तभी सामने से उन्हें पत्रकार मुबाशिर लुकमान आते दिखे। चौधरी ने उन पर कुछ कमेंट किया। इसका जवाब जर्नलिस्ट ने दिया। बात बहस और फिर मारपीट में तब्दील हो गई। पहले चौधरी ने लुकमान को चांटा मारा। जवाब में लुकमान ने कई थप्पड़ मिनिस्टर साहब को जड़ दिए। बाद में चौधरी ने कहा, “मिनिस्टर होने का यह मतलब नहीं कि कोई मुझ पर हाथ उठाए और मैं चुप रह जाऊं।” पिछले साल जून में भी चौधरी ने एक पत्रकार समी इब्राहिम की पिटाई की थी।

झगड़े की असल वजह क्या?

लुकमान पाकिस्तान के सबसे अमीर और लोकप्रिय टीवी जर्नलिस्ट हैं। उनके निजी विमान में टिकटॉक स्टार हरीम शाह और संदल खटक ने वीडियो बनाया था। इस मुद्दे पर बहस चल ही रही थी कि लुकमान ने शनिवार को अपने शो में खुलासा किया कि फवाद चौधरी के कई अश्लील वीडियो हरीम और संदल के पास हैं। और ये जल्द ही सार्वजनिक हो जाएंगे। शो में दावा किया गया कि हरीम प्रधानमंत्री इमरान के भी काफी करीब हैं और उनसे मिलती रहती हैं। चौधरी टीवी पर कही इन्हीं बातों से नाराज थे। उन्होंने लुकमान को चुप रहने अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। बाद में टीवी पर चौधरी ने माना कि उनके और मुबाशिर के बीच मारपीट हुई थी।

