Dainik Bhaskar Nov 07, 2019, 03:24 PM IST

जालंधर. धान की फसल उठाने के बाद पराली को आग लगाने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्याें की आब-ओ-हवा खराब हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह में इस बात को लेकर ठनी हुई है, इसी बीच सीमा पार से भी पंजाब पर निशाने साधे जाने का क्रम शुरू हो गया है। पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री चौ. फवाद हुसैन ने ट्वीट करके प्रदूषण के लिए जालंधर में पराली जलाए जाने को जिम्मेदार बताया है।

Crop burning in Jallender is playing havoc with environment on both sides of Punjab border, We can help Indian Punjb Govt to use a machine solution to turn crop waste into a burning billet, that can be used as fuel when needed #Sciencehelps