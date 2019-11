Dainik Bhaskar Nov 28, 2019, 02:15 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के एक मंत्री ने अवाम को डॉलर के मुकाबले देश की मुद्रा के गिरते स्तर से बेफिक्र रहने की सलाह दी। खैबर पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री शौकत युसुफजई के मुताबिक, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का गिरना चिंता की वजह नहीं है क्योंकि मुल्क पर अरबों डॉलर का जो कर्ज है, वो मुल्क की करंसी में ही चुकाया जाना है। अब उनका इस बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते टमाटर का भाव 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था। तब इन्हीं मंत्री महोदय ने अवाम को टमाटर की बजाए सब्जी में दही के इस्तेमाल की मुफ्त सलाह दी थी।

पाकिस्तानी रुपए के गिरने से फायदा होगा

शौकत इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता हैं। खैबर पख्तूख्वा प्रांत में इसी पार्टी की हुकूमत है। फिलहाल, डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए का मूल्य 157 है। इसकी वजह से मुल्क में महंगाई बेतहाशा तौर पर बढ़ी है। शौकत इससे बेफिक्र हैं। उन्होंने किसी मुद्दे का जिक्र किए बगैर कहा, “ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है, उससे तो हमें फायदा है। फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कीमत 3 अरब बढ़ गई। दूसरी तरफ, हमें साढ़े तीन या चार अरब की सेविंग हो गई। क्योंकि, हमें तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपए में करना है। ये चीजें लोगों को नहीं पता। वो तो बैठकर कहते रहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। ये कॉस्ट कभी नहीं बढ़ी। तीन अरब की बढ़ी है लेकिन हमारी तो बचत होगी। हमें जेब से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है।” बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज का भुगतान आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में ही करना होता है।

टमाटर पर भी दी थी अवाम को सलाह

पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान में टमाटर का भाव 400 रुपए प्रति किलोग्राम था। तब भी शौकत का एक बयान काफी वायरल हुआ था। इमरान के इस सहयोगी ने कहा था, “टमाटर अगर इतना महंगा हो गया है तो उसे खरीदना छोड़ दें। अपने आप सस्ता हो जाएगा। और जब तक सस्ता नहीं होता तब तक टमाटर की बजाए सब्जियों में दही का इस्तेमाल करें।

After hearing the new version of supply and demand theory, Abhijit Banerjee decided to give his Nobel Prize in Economics to Shaukat Yousafzai. While People of Pakistan decided to stop the use of electricity, suigas, petrol, meat, vegetables, sugar and flour to reduce its demand. https://t.co/FWrSrt8uIP