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संगीन आरोप:नवाज की बेटी बोलीं- जेल में थी तो बाथरूम में भी कैमरे लगवाए गए, फौज से बातचीत को तैयार

इस्लामाबाद5 मिनट पहले
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मरियम नवाज शरीफ ने यह फोटो 6 नवंबर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की थी। मरियम ने इमरान सरकार और फौज पर हालिया दिनों में गंभीर आरोप लगाए हैं।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने इमरान खान सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मरियम ने कहा- जब मैं जेल में थी तो वहां के प्रशासन ने मेरी बैरक के बाथरूम में भी कैमरे लगवा दिए थे। यह एक महिला का अपमान है। मरियम पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) की वाइस प्रेसिडेंट और सांसद भी हैं। कुछ दिन पहले फौज और आईएसआई के अफसर कराची में उनके होटल के कमरे में जबरदस्ती घुस गए थे और मरियम के पति को गिरफ्तार करके ले गए थे।

मरियम ने और क्या कहा
एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मरियम ने पाकिस्तान की सियासत से जुड़े अहम मुद्दों और सरकार पर कई सवालों के जवाब दिए। कहा- पिछले दिनों सरकार ने मुझे दो बार जेल भेजा। और अगर मैं वहां के हालात के बारे में बात करूं तो अजीब लगता है। एक महिला के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। अगर मैं सच्चाई बता दूं तो वे (सरकार और प्रशासन) चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। इमरान ये याद रखें कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और मुल्क, महिलाएं कहीं कमजोर नहीं हैं। सेल और यहां तक कि बाथरूम में तक कैमरे लगवाए गए।

बेइज्जत किया गया
मरियम ने आगे कहा- यह कैसी सरकार है? एक महिला को उसके पिता के सामने गिरफ्तार किया गया और उससे बदतमीजी की गई। अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी और सांसद पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो कौन महिला सुरक्षित होगी।

फौज से बातचीत के लिए तैयार
नवाज शरीफ इन दिनों लंदन में इलाज करा रहे हैं। वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कई सियासी रैलियों को संबोधित किया और फौज पर नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। मरियम ने भी साफ कहा था- फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है, सियासत करना नहीं। इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में मरियम ने कहा- फौज से बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, सबसे पहले इमरान सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। वो किसकी वजह से सत्ता में है, ये सब जानते हैं।

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