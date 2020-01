Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 01:07 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बता रहे हैं कि बॉलीवुड स्टार देव आनंद ने एकबार उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया था। ये वीडियो कई साल पहले एक भारतीय चैनल पर प्रसारित हुए उनके इंटरव्यू का है। जिसमें वे दर्शकों के बीच बैठकर सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनसे पूछा गया था कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते और क्या आपको कभी फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला है? इसी के जवाब में उन्होंने बताया था कि उन्हें दो बार फिल्मों में रोल का ऑफर मिला था।

जवाब देते हुए इमरान ने कहा था, 'आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन एक बार एक महान भारतीय अभिनेता ने मुझसे फिल्म में काम करने के बारे में पूछा था। यहां तक कि इसका अनुरोध लेकर वे इंग्लैंड भी चले आए थे। लेकिन उनकी बात से मैं हैरान था।' इसके बाद शो के होस्ट और वहां मौजूद दर्शकों ने उनसे उस अभिनेता का नाम बताने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

इमरान ने पहले इनकार किया, फिर बता दिया नाम

इमरान ने ये कहते हुए नाम बताने से इनकार किया कि ये काफी शर्मिंदगी भरा होगा। उन्होंने कहा, 'मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा।' हालांकि शो के होस्ट के अनुरोध पर वे मान गए। इसके बाद उन्होंने कहा, 'ओके, वे देव आनंद थे, जो कि मेरे दौर में काफी प्रसिद्ध थे।'

इमरान ने कहा था मुझे एक्टिंग नहीं आती

आगे उन्होंने कहा, 'मेरे लिए ये बेहद अजीब था कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्रिकेटर हूं इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक अभिनेता भी हो सकता हूं। मुझे ये बिल्कुल भी काम का नहीं लगा।' इसके बाद उन्होंने बताया, 'एकबार भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर इस्माइल मर्चेंट ने भी मुझसे फिल्म में अभिनय करने के बारे में पूछा था, लेकिन उस वक्त भी मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे अभिनय नहीं आता। मैं एक फिल्म तो क्या स्कूल प्ले में भी एक्टिंग नहीं कर सकता।' बाद में इस तथ्य का जिक्र देव आनंद की आत्मकथा 'रोमांसिंग विद लाइफ' में भी किया गया। हालांकि इमरान ने दोनों में किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था।



