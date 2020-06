दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 11:58 AM IST

कराची. पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज पर सोमवार सुबह आतंकियों ने हमला कर दिया। जियो न्यूज चैनल के मुताबिक, चार आतंकी मारे गए हैं जबकि पांच अन्य लोगों की भी मौत हुई है। पुलिस और रेंजर्स की टीम मौके पर मौजूद है। वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। खबर लिखे जाने तक एनकाउंटर जारी है। ​​​​​​

एक्सचेंज खुलते ही हमला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कराची स्टॉक एक्सचेंज सुबह 10.30 बजे खुलता है। आम दिनों की तरह यह सोमवार को भी वक्त पर खुला। इसी दौरान आम लोगों और कर्मचारियों के साथ हथियारबंद आतंकी यहां घुस आए। इनके इरादे समझ में आते ही लोग भागने लगे। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। कुछ ही देर में बिल्डिंग को घेर लिया गया।

जियो न्यूज के मुताबिक, स्टॉक एक्सचेंज के दो कर्मचारियों और तीन कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि आतंकी पहले पार्किंग में जाने की कोशिश कर रहे थे।

पुलिस की तैनाती नहीं होती

जानकारी के मुताबिक, कराची स्टॉक एक्सचेंज में पुलिस की तैनाती नहीं है। यहां की सिक्योरिटी का जिम्मा प्राइवेट कंपनी के पास है। जानकारी के मुताबिक, मारे गए लोगों में पुलिस का एक सब इन्सपेक्टर भी शामिल है। जियो न्यूज ने मरने वालों की संख्या 9 बताई है।

A clip shot by an eyewitness in a building overlooking the Pakistan Stock Exchange building shows the attack on the building with intense firing



The PSX is situation in Karachi’s main business district walking distance from the central bank & provincial police headquarters pic.twitter.com/Y1KUCS4zWj