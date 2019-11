Dainik Bhaskar Nov 16, 2019, 02:52 PM IST

कराची. पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 320 रुपए (पाकिस्तानी मुद्रा) प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इससे भी बड़ी दिक्कत है कि टमाटरों को लूटने की घटनाएं होने लगी हैं। यही वजह है कि किसानों ने बेशकीमती हो चुकी इस फसल को लूट से बचाने के लिए खेतों पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अब्दुल हफीज ने दावा किया था कि कराची में टमाटर 17 रुपए किलो हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक उड़ा था।

टमाटर की फसल पर लुटेरों की नजर

शुक्रवार को कराची की थोक मंडी में टमाटर 320 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिके। सिंध प्रांत में टमाटर की फसल सर्वाधिक होती है। लेकिन, खेतों पर लुटेरों की नजर है। टमाटर लूट की कुछ घटनाएं हुईं तो किसान चौकन्ने हो गए। ‘जियो न्यूज’ के मुताबिक, टमाटर सुरक्षा के लिए किसानों ने अपने खर्च पर हथियारबंद गार्ड तैनात कर दिए हैं। बादिन जिले के किसान लूट की घटनाओं के प्रति ज्यादा आशंकित हैं।

In Udta Pakistan, tomatoes selling at Rs 320/kg for everyone but finance adviser. Rs17/kg he says. Also buy one kg peas for Rs5. Leave tamatars and get hold of what these advisers are smoking. My #LetterFromPakistan this week. 🍅 https://t.co/VpKsjtanfZ