Dainik Bhaskar Nov 15, 2019, 09:03 AM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के विज्ञान और आधुनिकी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने गुरुवार को ट्वीट कर जम्मू-कश्मीर में सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट सुविधा देने की बात कही। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने कहा, ‘‘अल्लाह ने मुंह कुछ भी बकने के लिए नहीं दिया।’’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘‘सेटेलाइट जंग का खेल मत खेलो, यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा।’’

फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, आज दुनिया में इंटरनेट लोगों का मौलिक अधिकार है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह सुविधा नहीं है। मैंने एसयूपीएआरसीओ (पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्ज कमीशन) को एक पत्र लिखा, जिसमें पूछा है कि क्या जम्मू-कश्मीर में सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा दे सकते हैं क्या?

He should understand concept of this Achievement & Capability .. Allah ne Muh kuch bhi bakne ko nahi diya hai.. it's ok ! pic.twitter.com/96cdkGcxuu

Please don't play game of satellite war.. It would be worst for Pakistan. .. Hahahah

if internet is fundamental rights in the world , why its suspended in Turbat kech Balochistan since 2015? Or it's just fundamental rights for Kashmiris ? @jam_kamal as a Cm of Balochistan you must answer why?