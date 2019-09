Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 06:13 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन एक बार फिर अपने विवादित बयान के लिए सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया में फवाद ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्र आत्मघाती हमलावर नहीं होते। लेकिन, कड़वी सच्चाई यह है कि सभी आत्मघाती हमलावर मदरसों के छात्र होते हैं।

इससे पहले फवाद ने भारत के चंद्रयान-2 मिशन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने लिखा था, "खिलौना मून की बजाय मुंबई में उतर गया होगा। डियर इंडिया! जो काम नहीं आता, उसमें पंगा नहीं लेते। उफ, मैं वाकई यह महान लम्हा देखने से चूक गया।' चौधरी के इस बयान की पाकिस्तान में ही निंदा की गई थी। सोशल मीडिया पर पाक यूजर्स ने लिखा था कि यह बचकाना बयान है। कुछ ने कहा था कि भारत की अंतरिक्ष क्षमता के आगे अगर हम खुद को आंकेंगे तो बौने साबित हो जाएंगे।

@AainaFirdos all Madressa students r nt suicide bombers true bt all suicide bombers r Madressa students this is bitter reality..