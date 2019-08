Dainik Bhaskar Aug 08, 2019, 05:17 PM IST

इस्लामाबाद. भारत ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया। इससे पाकिस्तान में एक तरह से भूचाल आ गया। इमरान खान सरकार ने इस मुद्दे पर विचार के लिए संयुक्त संसद सत्र बुलाया। इस दौरान विपक्षा ने सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए। बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष बदजुबानी पर उतर आए। प्रधानमंत्री इमरान खान चुपचाप देश के सांसदों की तहजीब का स्तर देखते आए। इसी दौरान सरकार पर सवाल उठा रहे नवाज शरीफ की पार्टी के एक बुजुर्ग सांसद को मंत्री फवाद चौधरी ने जूते मारने की धमकी तक दे डाली। हालांकि, सांसद महोदय ने भी मंत्री महोदय को खूब खरी-खोटी सुनाईं। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

पूर्व मंत्री हैं मुशाहिद उल्ला खान

यह बहस नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के मुशाहिद उल्ला खान और इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी के बीच हुई। खान जब इमरान सरकार पर आरोप लगा रहे थे तब चौधरी उन्हें बार-बार टोक रहे थे। इस पर खान भड़क गए। उन्होंने कहा- तुम्हें तो मैं घर बांधकर आया था, तुम यहां आकर फिर भौंकने लगे। इस पर चौधरी आपा खो बैठे। उन्होंने खान को कई बार अपशब्द कहे। दोनों की बहस सदन की मर्यादा लांघ गई।

स्पीकर भी नहीं रोक पाए

स्पीकर सादिक संजरानी ने खान और चौधरी के बीच बदजुबानी रोकने की तमाम कोशिशें की। उन्होंने कहा कि दोनों की भाषा बेहद आपत्तिजनक है और इसे सदन की कार्रवाई से विलोपित किया जाता है। इसके बावजूद दोनों नेता रुकने को तैयार नहीं थे। बहस के दौरान कई बार शटअप और बदतमीज जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। इसका वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने दोनों नेताओं के व्यवहार पर सवाल उठाए।

Fawad Chaudhry and Mushahid Ullah Khan entangled into an extreme altercation during the debate on #Kashmir inside the #Pakistan National Assembly.



Aur inhey #Kashmir chahiye 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣@sneheshphilip @kakar_harsha @manupubby @gauravcsawant pic.twitter.com/6k5ij3oEbj