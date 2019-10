Dainik Bhaskar Oct 14, 2019, 12:42 PM IST

इस्लामाबाद. भारत के प्रति नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान अब बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। 45 सेकंड के इस वीडियो में बच्चे भारत के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग करते देखे और सुने जा सकते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने शेयर किया। कैप्शन में लिखा- बच्चों का ब्रेनवॉश करने का एक और घृणित प्रयास। इसके जरिए पड़ोसी मुल्क के बच्चों को भारत से जीतने के सपने दिखाए जा रहे हैं। इस वीडियो को इस्लामी जमीयत-ए-तालबा ने तैयार किया है।

अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध

भारत सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। पाकिस्तान इसके खिलाफ दुनियाभर में हर घृणित प्रोपेगंडा कर रहा है। कूटनीति समेत हर मोर्चे पर वो नाकाम रहा। अब बच्चों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। नायला इनायत ने ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया। इसमें कुछ पाकिस्तानी बच्चे भारत के खिलाफ जहर बुझी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। कैप्शन में नायला ने लिखा, “यह पाकिस्तान की एक और पीढ़ी है। इसका भी ब्रेनवॉश किया गया है। भारत पर फतह के सपने दिखाए जा रहे हैं।”

This is yet another brainwashed generation of Pakistani children dreaming of conquering India. Old chooran, same old delusions. pic.twitter.com/ACV2mZzfHP