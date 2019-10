Dainik Bhaskar Oct 08, 2019, 12:16 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को तीन दिवसीय चीन यात्रा पर बीजिंग पहुंचे। इसके कुछ घंटे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी पहुंचे। तय कार्यक्रम के मुताबिक, बाजवा को इमरान के साथ ही चीन पहुंचना था लेकिन वो पहले यहां क्यों पहुंचे, इसकी जानकारी नहीं है। सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने सेना प्रमुख के बीजिंग पहुंचने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान की यह एक साल में तीसरी चीन यात्रा है।

जिनपिंग से मुलाकात करेंगे दोनों

इमरान और बाजवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री यहां बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस समिट में दोनों देशों के कुछ बड़े कारोबारी भी शिरकत करेंगे। बाजवा चीनी सेना के कुछ बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और योजना मंत्री खुसरो बख्तियार भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। पाकिस्तान इस दौरे पर कश्मीर के हालात को लेकर भी बातचीत करना चाहेगा। हालांकि, चीन के विदेश मंत्रालय ने बातचीत के एजेंडे पर कोई जानकारी नहीं दी है।

COAS arrived China on official visit. COAS will meet Chinese mil leadership including PLA Army Commander, Vice Chairman of the Central Military Commission & Commander Southern Theater Command. COAS will also join PM for meeting with Chinese PM and President.