Dainik Bhaskar Jul 19, 2019, 08:15 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका पहला आधिकारिक अमेरिका दौरा होगा। इमरान 21 जुलाई को अमेरिका रवाना होंगे और 23 को स्वदेश वापसी करेंगे। इमरान किसी चार्टर प्लेन की बजाए कतर एयरवेज की कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे। इतना ही नहीं यात्रा के दौरान वो किसी होटल में नहीं बल्कि अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत के घर रुकेंगे। इमरान के विशेष सहायक नईम उल हक ने यह जानकारी दी है।

खर्चों में कटौती पर जोर

नईम ने एक ट्वीट में कहा, “प्रधानमंत्री इमरान खान कतर एयरवेज की फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे।” नईम इमरान के स्पेशल असिस्टेंट हैं। वो पाकिस्तान सरकार में सूचना सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के पांच संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। इमरान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकारी खर्चों में कटौती के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल कई महंगी कारों को भी नीलाम करवा दिया था। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इमरान की अपील पर सेना ने भी अपने खर्च में कटौती की है।

PM Imran Khan will fly to Washington by Qatar Airways.