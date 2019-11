Dainik Bhaskar Nov 01, 2019, 05:26 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में गुरुवार को तेजगाम रेल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा शुक्रवार को 75 हो गया। प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे पर गहरा दुख जताया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। रेल मंत्री शेख रशीद ने इस्तीफे की मांग को हंसी में टाल दिया। मीडिया पर भी बरस पड़े। लेकिन, इन सब बातों के बीच इमरान अपने एक पुराने वीडियो को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। 2017 में वो सत्ता में नहीं थे। इस दौरान बिना फाटक की रेलवे लाइन पर दुर्घटना में 14 लोग मारे गए थे। तब मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था- दुनिया में कहीं भी रेल हादसा होता है तो रेल मंत्री ही जिम्मेदार होता है। ऐसे में उसे फौरन इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि, खुद के लाड़ले रेल मंत्री शेख रशीद का वो इस्तीफा अब तक नहीं ले पाए हैं।

भारत का भी जिक्र किया था

इमरान ने 2017 में रेल दुर्घटना के बाद घटनास्थल का दौरा किया था। इस दौरान मीडिया से कहा था, “दुनिया में कहीं भी चले जाइए। जहां भी रेल हादसा होता है, वहां का रेल मंत्री फौरन इस्तीफा देता है। ये होना ही चाहिए। क्योंकि, उसके रहते घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। भारत में नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था।” इमरान का यह पुराना वीडियो गुरुवार से ही वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने इसका एक अंश ट्विटर पर शेयर किया है।

Passenger of Tezgam is saying that railway minister Sheikh Rasheed lied about gas cylinders being cause of the fire. "The fire broke out in the AC sleeper because of a short circuit in the roof fan."

pic.twitter.com/VU7KPs2iK7