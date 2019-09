'कश्मीर ऑवर' के बाद इमरान का नया दांव

शुक्रवार को मुजफ्फराबाद में करेंगे जलसा

अनुच्छेद 370 हटने से परेशान है पाकिस्तान



Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 02:13 PM IST

इंटरनेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर मुद्दे को लेकर हर वैश्विक मंच पर मात खा रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया का ध्यान खींचने के लिए एक नई चाल चली है। बुधवार सुबह एक ट्वीट करते हुए उन्होंने बताया कि वे 13 सितंबर शुक्रवार को मुजफ्फराबाद (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी) में एक बड़ा जलसा करेंगे। जिसके जरिए वे भारतीय कश्मीर जारी घेराबंदी को लेकर दुनिया को संदेश देंगे। इमरान के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मखौल उड़ रहा है। भारतीय यूजर्स उन्हें ट्वीट सुल्तान बताते हुए उनके मजे ले रहे हैं। इससे पहले इमरान ने कश्मीर के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तानी अवाम से हर शुक्रवार को दोपहर में आधे घंटे के लिए सड़क पर उतरने की अपील की थी। उनकी इस मुहिम का भी कुछ खास असर नहीं दिखा था। वहीं अब नए ट्वीट के बाद एकबार फिर में लोगों के निशाने पर हैं।

अपने ट्वीट में इमरान ने लिखा, 'मैं शुक्रवार 13 सितंबर को मुजफ्फराबाद में एक बड़ा जलसा करने जा रहा हूं, ताकि भारतीय कश्मीर में सुरक्षाबलों द्वारा लंबे समय से जारी घेराबंदी को लेकर दुनिया को एक संदेश दे सकूं और कश्मीरियों को ये बता सकूं कि पाकिस्तान पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है।' इमरान के ट्वीट के बाद एक यूजर ने लिखा, ट्वीटू सुल्तान का नया ट्वीट आया है। एक अन्य यूजर ने लिखा, तुम कुछ भी कर लो पाकिस्तान के चार टुकड़े होकर रहेंगे। वहीं एक अन्य शख्स ने पूछा, तुम लोग नौटंकी को जलसा क्यों कहते हो।

🐷 TWEETU SULTAN 🐷 KA TWEET AYA HAI...

Tea 🍵 Was Fantastic 😎

😂😂😂😂 🐷 🍅🍅🍅🍅 pic.twitter.com/vkjFa2Bo7a — JOJY THOMAS 🇮🇳 (@JoTho20) September 11, 2019

इमरान खान आपको जो करना है कर लो पर दुनिया को पता है तुम अपनी कौम को सिर्फ धोखा दे रहे हो गरीबी से लड़ो लोगों की भलाई के लिए लड़ो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने बंद करो इससे देश आपका और पीछे जाएगा ना कि आगे बढ़ेगा — Pawan Kumar🇮🇳 (@ff9dddab9034498) September 11, 2019

भारत की शेरनियाँ।

बात जब घर से लेकर राष्ट्र की हो,कही भी चूकती नही,कही भी रुकती नही

आज ऐसा ही किस्सा हुआ UNHRC में,जब भारतीय सिंहनी की दहाड़ से दहल गया पाकिस्तानी🦂।

आज UNHRC की सभा में भारतीय राजनयिक सुश्री विजय सिंह ठाकुर सिंहनी की तरह दहाड़ी



जय हो दुर्गाशक्ति की। pic.twitter.com/DxdmHPykH3 — Vineet bhargava (@Vineetbhargava9) September 11, 2019

They will wait for another 28 yrs and do jalsa for marking 100 yrs of Kashmir solidarity 😂 — Amisha Kulkarni (@rynkee) September 11, 2019

Imran in Modi's godi😂 pic.twitter.com/AGNsUXYIlN — Just another guy (@DarshuBhatia) September 11, 2019

What is this jalsa .the way I understood when we say you are in a jalsa mood you are in joyous celebration mood .that is the way word has crept into Telugu language — IYRKRao , Retd IAS (@IYRKRao) September 11, 2019

why do you guys say 'nautanki' as 'jalsa'? — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 11, 2019

Imran Khan going to do a big jalsa in Muzzafarabad on Friday 13 Sept, to send a message to the world. pic.twitter.com/0KeKbEs1P1 — Prabhat Sharma 🇮🇳 (@Prashaforever) September 11, 2019

Please don't forget to take your belly dancers there 😂😂😂 — Sonam Mishra (@RebelSonam) September 11, 2019

Usko jalsa nahi MUJRA bolte hai

Jo tu jaake krega bajwa ke liye 😂 — Sir cheheISonjii (@SirChaheISoniji) September 11, 2019

On the occasion of 42nd session of #UNHRC we humbly request to HR bodies to support Baloch against pakistani barbarism and play their role to stop Baloch genocide and save lives our children’s pic.twitter.com/Hg0f8Pq2j0 kashmir ke liye roraheho bulichistan ko kab ajadi ka boge — Mudit Dhawan (@MuditDhawan6) September 11, 2019