बुजुर्ग पाकिस्तानी महिला ने देश के पीएम से कही ऐसी बात, पता चलते ही एक्शन लेने पर मजबूर हो गए इमरान खान

. पाकिस्तान में 17 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने हालात बताते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान से मदद मांगती है। महिला कहती है, इमरान मैंने आपको वोट दिया था लेकिन आप गरीबों की मदद नहीं कर रहे। वो बताती है कि पति की मौत के बाद से ही वो बेहद खराब हालात में है और तकलीफों के बीच रह रही है। वीडियो में वो ये कहकर मदद मांगती है कि दो दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है, और वो जंगल में झुग्गी बनाकर रह रही है। वायरल हुआ ये वीडियो जल्द ही पीएम तक पहुंच गया जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए महिला तक मदद पहुंचा दी।

महिला ने बताया दो दिन से कुछ नहीं खाया है...

- पाकिस्तान में वायरल हो रहा ये वीडियो नसीम बी नाम की महिला का है जो अकेली रहती है। इस वीडियो की शुरुआत में महिला कहती है 'असलाम वालेकम इमरान खान। आपको वोट दिया है, मगर आप गरीबों का ख्याल नहीं करते। मेरे मियां दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अब मैं जंगल में रहती हूं।' इसके बाद महिला वीडियो बनाने वाले को अपनी छोटी सी झुग्गी ले जाकर दिखाती है।

- आगे महिला कहती है, 'खुदा के लिए मेरी मदद करें या कुछ पैसा दे दें। दो दिन से रोटी नहीं खाई है, मुंह सूखा हुआ है... आखिर अपने बादशाह से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। मेहरबानी करके मेरी मदद करें।'

- महिला सरकार से अपील करते हुए कहती है कि उसे भाराकाहू नाम के इलाके के पास रहने की इजाजत दी जाए, जहां उसके पति को दफनाया गया था। वो पूछती है 'मेरी आवाज ऊपर तक जाएगी क्या', तब वीडियो बनाने वाला कहता है 'मुझसे जो बनेगा मैं वो करूंगा और आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचा दूंगा।' इसके बाद महिला एकबार फिर इमरान खान को अस्सलाम वालेकम कहते हुए उनसे मदद करने की अपील करती है।

इमरान खान ने मदद पहुंचाई और खुद वीडियो कॉल से बात की

- नवेद रज्जाक नाम के एक शख्स ने महिला की मदद करते हुए 16 मार्च को इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। इसके बाद जल्द ही ये वायरल हो गया। 24 घंटे से भी कम वक्त में ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। वीडियो देखने के बाद इमरान खान तुरंत एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने स्थानीय प्रशासन की मदद से महिला तक मदद भी पहुंचा दी।

- इस्मालामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 17 मार्च को एक ट्वीट करते हुए बताया कि मदद पहुंचाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने महिला को व्यक्तिगत रूप से फोन किया। उन्होंने महिला से वीडियो कॉल के जरिए बात की। कमिश्नर ने लिखा कि सरकार से निर्देश मिल गए हैं और एक बड़े अधिकारी खुद महिला के पास हैं, जल्द ही महिला की समस्या का समाधान हो जाएगा।

- प्रशासन के लोगों ने जल्द ही इस महिला के परिजनों को भी खोज निकाला। महिला का दामाद आकर उसे अपने साथ ले गया और उसने पुलिस से वादा किया कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="ur" dir="rtl">یہ نسیم بی بی ہےآج اتفاقیہ گاڑی روکی کسی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ عورت میرےپاس آ گئی اور<a href="https://twitter.com/ImranKhanPTI?ref_src=twsrc%5Etfw">@ImranKhanPTI</a> سےاپیل کی!<br>اس کو رہائش کا انتظام چاہیےخاوند فوت ہو چکا ہےاور بھارہ کہو اسلام آباد میں مشرق والی سائیڈ کےپولیس ناکہ کےپاس رہتی ہے!<a href="https://twitter.com/AliAwanPTI?ref_src=twsrc%5Etfw">@AliAwanPTI</a> آپ اس ایریا کے MNA ہیں مدد کریں۔ <a href="https://t.co/TJrqnaWCPF">pic.twitter.com/TJrqnaWCPF</a></p>— Naveed Razzaq (@Gondal2005) <a href="https://twitter.com/Gondal2005/status/1106869824729370625?ref_src=twsrc%5Etfw">16 March 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en-gb"><p lang="en" dir="ltr">The Prime Minister of Pakistan has personally called the lady. She talked to him on video call. Directions have been received. MD Baitul Mal is on site and resolving all the issues Alhamdolillah <a href="https://t.co/6Hc0CXwgZq">https://t.co/6Hc0CXwgZq</a></p>— Deputy Commissioner Islamabad (@dcislamabad) <a href="https://twitter.com/dcislamabad/status/1107263310246879232?ref_src=twsrc%5Etfw">17 March 2019</a></blockquote>

